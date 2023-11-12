شكرا لقرائتكم خبر 7.7 ملايين مستفيد من منصة ناجز خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت وزارة العدل عبر منصة الخدمات العدلية الالكترونية ناجز Najiz.sa، خدماتها من خلال بواباتها الأربع والتطبيق لنحو 7.7 ملايين مستفيد، حيث شهدت البوابات استفادة نحو 6.1 ملايين مستفيدا من الخدمات، بينما قدم تطبيق ناجز عبر الأجهزة الذكية خدماته لـ 1.6 مليون مستفيد.

ونفذ المستفيدون خدماتهم من أماكنهم بنفس الجودة والكفاءة دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية، وذلك خلال شهر أكتوبر 2023.

وقدمت المنصة أكثر من 12 مليون خدمة قضائية للمستفيدين، وتشمل جميع الخدمات القضائية بداية من تقديم صحيفة الدعوى، والتقاضي الالكتروني، والترافع المرئي، وتبادل المذكرات، حتى صدور الحكم بصيغته النهائية، فيما بلغت الخدمات المقدمة لأطراف التنفيذ خلال نفس الفترة 9 ملايين خدمة الكترونية، كما قدمت المنصة 5.5 ملايين خدمة توثيقية متنوعة.

وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أطلق أخيرا منصة ناجز »Najiz.sa« التي تضم 4 بوابات: للأفراد، والأعمال، والمحامين، والجهات الحكومية.