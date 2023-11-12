شكرا لقرائتكم خبر استمرار فرص هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءا من اليوم وحتى الخميس المقبل.

وبين أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوع المقبل، داعيا الجميع باتباع تعليمات الجهات المعنية ومتابعة معلومات الطقس عبر خدمات المركز وقنواته الإعلامية.

ونبه المركز إلى هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 50 كلم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان (جيزان، صبيا، أبو عريش، بيش، فيفا، الريث، الدائر، أحد المسارحة، فرسان، الطوال، صامطة، ضمد، الحرث، وهروب العيدابي)، ومنطقة عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومه، الربوعة، رجال ألمع، ظهران الجنوب وطريب) ومنطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، وغامد الزناد)، ومنطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الكامل، أضم، العرضيات، وميسان) ومنطقة الرياض (العاصمة الرياض، الخرج، المزاحمية، رماح، مرات، والحريق).

وحذر المركز من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها رياح هابطة شديدة السرعة تصل سرعتها إلى 60 كلم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى جريان للسيول وتساقط البرد، على مناطق الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، وغامد الزناد) ومنطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الكامل، أضم العرضيات، وميسان).

وأشار إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق مكة المكرمة، القصيم، والشرقية. في حين تتأثر يومي الأربعاء والخميس مناطق الشرقية (الجبيل، الدمام، بقيق، الأحساء، العديد، والخبر) الرياض (شقراء، الدوادمي، عفيف، ثادق، الغاط، الزلفي، المجمعة، والقويعية) ومكة المكرمة (الخرمة وتربة ورنية والموية).

أمطار متوسطة إلى غزيرة الثلاثاء والأربعاء تشمل: