انت الان تتابع ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 نوفمبر 2023, 6:26 مساءً

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم (الأحد)، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 11 ألفاً و180 شخصاً، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. وأوضح المكتب الإعلامي في بيان، أن عدد الضحايا من الكوادر الطبية بلغ 198 ما بين طبيب ومُمرض ومُسعف، كما قتل 20 رجلاً من الدفاع المدني، و49 صحافياً. وأضاف أن عدد الإصابات وصل إلى 28 ألفاً و200 إصابة، 70% منهم من الأطفال والنساء.

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