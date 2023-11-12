الخبر تستضيف الدورة الدولية الودية الكروية للمنتخبات تحت 23 عامًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 نوفمبر 2023, 6:42 مساءً

تستضيف الخبر الدورة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عامًا بمشاركة منتخبات قطر، الأردن، أستراليا، بالإضافة إلى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، وذلك خلال الفترة من 18-21 نوفمبر الجاري. وتشهد الدورة إقامة 4 مباريات حيث يلتقي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مع نظيره الأردني يوم 18 نوفمبر الذي يشهد مباراة أخرى بين المنتخبين القطري والأسترالي. وتُقام يوم 21 نوفمبر مباراتان حيث يلتقي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مع نظيره الأسترالي فيما يتواجه منتخبا قطر والأردن مع بعضهما؛ وستُقام مباريات البطولة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر. يُذكر أن الدورة الودية الدولية تأتي ضمن استعدادات أخضر تحت 23 عامًا قبل المشاركة في منافسات كأس آسيا 2024 بقطر والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

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