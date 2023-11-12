انت الان تتابع "رونالدو " يتدخل لإقناع " كاسيميرو " بالانضمام إلى النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 نوفمبر 2023, 6:46 مساءً

كشفت صحيفة "donbalon" الإسبانية عن تدخل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، لإقناع البرازيلي كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالانضمام إلى صفوف الفريق، في يناير المقبل. ووفقاً لما أفادت به الصحيفة فإن رونالدو يعمل كوسيط لنادي النصر لتقديم عرض جذاب على الطاولة لكل من كاسيميرو وناديه الإجليزي للحصول على موافقتهم على عرض النادي السعودي . وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة عن اهتمام كبار أندية السعودية بضم اللاعب البرازيلي، إذ يستعد مسؤولو النادي الإنجليزي للحصول على عرض ضخم لشراء عقد كاسيميرو من المملكة العربية السعودية. وانضم كاسيميرو البالغ من العمر 31 عاماً، والذي يلعب في مركز الوسط الدفاعي ، لنادي مانشستر يونايتد في أغسطس 2022، قادماً من ريال مدريد الإسباني، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2011 . ويحتل النصر وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

كانت هذه تفاصيل خبر "رونالدو " يتدخل لإقناع " كاسيميرو " بالانضمام إلى النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.