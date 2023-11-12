لا قضايا أمنية أو مرورية أطرافها طلاب في أول يوم للاختبارات بمكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 نوفمبر 2023, 6:48 مساءً

لم تسجل ولله الحمد الجهات الأمنية والمرورية في العاصمة المقدسة، أي قضية جنائية أو مرورية تخص طلاب وطالبات تعليم مكة، بحسب معلومات "الخليج 365". فقد كثفت الجهات الأمنية بمكة المكرمة دورياتها واستعداداتها مع انطلاق ساعات الفجر الأولى اليوم الأحد، والذي تزامن مع انطلاق الاختبارات لطلاب وطالبات التعليم. يذكر أن ما يقارب 400 ألف طالب وطالبة في مراحل التعليم الثلاث بمكة المكرمة قد أدوا اليوم الأحد أول اختبارات الفصل الدراسي الأول بمتابعة من مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الغنام.

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