تراند اليوم : بالفيديو.. مختص ب "الأرصاد" يكشف المدة المتبقية على بدء فصل الشتاء.. ويحدد المناطق المعرضة للأمطار الأيام القادمة

صحيفة الخليج 365: كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن المدة المتبقية على دخول فصل الشتاء أرصاديا وفلكيا، مشيرا إلى أن التقلبات الجوية مستمرة على معظم مناطق المملكة.

تقلبات جوية

وقال خلال لقاء مع قناة "الإخبارية":" متوقع مساء يوم الثلاثاء وصباح يوم الأربعاء أن تتأثر السواحل في منطقة مكة المكرمة بما فيها محافظة جدة ومنطقة القصيم والرياض وحائل والحدود الشمالية والجوف والحدود الشمالية الشرقية بالتقلبات الجوية".

أمطار

وتابع:"قد تكون أكثر المناطق غزارة في الأمطار هي منطقة القصيم وحائل وكلما اتجهنا إلى الشمال الشرقي وهذه المناطق متوقع عليها أمطار متوسطة إلى غزيرة، بالإضافة إلى السواحل الغربية وسواحل منطقة مكة والمدينة المنورة وشمال غرب المملكة".

درجات الحرارة

وأضاف:" سيكون هناك انخفاضا في درجات الحرارة وقد تلامس 13 أو 14 درجة مئوية على مناطق شمال المملكة نهاية الأسبوع، وسيبدأ الشتاء أرصاديا بعد نحو 18 يوما في 1 ديسمبر، وفلكيا يوم 22 أو 23 ديسمبر".

واختتم قائلا:" نحن في فترة انتقالية بين فصل الخريف والشتاء تكثر فيها التقلبات الجوية خاصة هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة".