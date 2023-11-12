تراند اليوم : ‏بالفيديو.. الفنان "خالد عبد الرحمن" يعلن تضامنه مع حملة مقاطعة "التيك توك" ويعطل حسابه في التطبيق

صحيفة الخليج 365: أعلن الفنان " خالد عبد الرحمن " تضامنه مع حملة المقاطعة لتطبيق " تيك توك " بسبب سياسته المتحيزة ضد السعودية.

وقال الفنان عير مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة X : تم تعطيل حسابي في "تيك توك " وانضم لحملة المقاطعة .

وتابع: لا يستحقون المتابعة أو تحميل برنامجهم طالما أن هذه طريقتهم في التحيز ضد المملكة .

وأضاف : الحمد لله نحن في غنى عنهم وعن أي تطبيق لا يرضينا .. فوطننا غالي وحكامنا غاليين .

واستطرد : إن شاء الله الكثير يتضامن ويعطلون حساباتهم حتى يرتدعوا أو يغيروا سياساتهم تجاهنا .