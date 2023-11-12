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تراند اليوم : ‏بالفيديو.. الفنان "خالد عبد الرحمن" يعلن تضامنه مع حملة مقاطعة "التيك توك" ويعطل حسابه في التطبيق

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صحيفة الخليج 365: أعلن الفنان " خالد عبد الرحمن " تضامنه مع حملة المقاطعة لتطبيق " تيك توك " بسبب سياسته المتحيزة ضد .

وقال الفنان عير مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة X : تم تعطيل حسابي في "تيك توك " وانضم لحملة المقاطعة .

وتابع: لا يستحقون المتابعة أو تحميل برنامجهم طالما أن هذه طريقتهم في التحيز ضد المملكة .

وأضاف : الحمد لله نحن في غنى عنهم وعن أي تطبيق لا يرضينا .. فوطننا غالي وحكامنا غاليين .

واستطرد : إن شاء الله الكثير يتضامن ويعطلون حساباتهم حتى يرتدعوا أو يغيروا سياساتهم تجاهنا .
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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