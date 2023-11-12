شكرا لقرائتكم خبر القمة العربية الإسلامية تواجه وحشية إسرائيل في غزة بـ31 قرارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت القمة العربية - الإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض أمس الأول 31 قرارا أدانت فيها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال.

وأعرب زعماء القمة عن رفضهم توصيف هذه الحرب الانتقامية «دفاعا عن النفس» أو تبريرها تحت أي ذريعة، وإدانة التهجير لنحو مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتبارها «جريمة حرب» وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977.

كما دعوا جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللإنساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.

قرارات القمة: