الاحتفاء بيوم التسامح في مدارس العاصمة المقدسة

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- بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة أمس فعاليات وبرامج عدة بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، وذلك في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية بجميع مراحلها الدراسية في 1420 مدرسة، تستهدف نحو 400 ألف طالب وطالبة، ومنسوبي الميدان التعليمي والمجتمع المحلي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة أمس فعاليات وبرامج عدة بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، وذلك في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية بجميع مراحلها الدراسية في 1420 مدرسة، تستهدف نحو 400 ألف طالب وطالبة، ومنسوبي الميدان التعليمي والمجتمع المحلي. وأكدت الإدارة على أهمية تفعيل هذه المناسبة تعزيزا لمفاهيم التسامح والاحترام المتبادل بين الأمم والحضارات، وترسيخا للسلم الأهلي والعالمي ودعما للمشترك بين الثقافات البشرية.

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