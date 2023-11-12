وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بجامعة نجران

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة نجران عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في تخصصات عدة على درجة (أستاذ مساعد)، بنظام التعاقد للعام الجامعي 1445هـ، حيث ترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علميا وعمليا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة نجران عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في تخصصات عدة على درجة (أستاذ مساعد)، بنظام التعاقد للعام الجامعي 1445هـ، حيث ترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علميا وعمليا. وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات يستمر حتى الخميس المقبل، وذلك عبر الرابط المخصص، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على المؤهلات العلمية عن طريق الانتظام من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصي بها من قبل وزارة التعليم، مع إرفاق معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم، ومواءمة التخصص في (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها) في التخصص نفسه المراد التقديم عليه.

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