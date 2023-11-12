شكرا لقرائتكم خبر تدشين الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أمس، بمشاركة وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل، ووزير الإعلام سلمان الدوسري، (الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت)، وذلك في مستهل أعمال منتدى الأسرة السعودية السادس الذي ينعقد هذا العام تحت شعار «الأسرة السعودية في ظل المتغيرات المعاصرة».

وقال الراجحي في كلمته الافتتاحية: إن المنتدى يسهم في تعظيم دور الأسرة الحيوي في بناء الإنسان، وتكوين شخصيته وتوجيه سلوكه والحفاظ على قيمه الدينية والوطنية والثقافية، ورسم تطلعاته نحو المستقبل»، مؤكدا اهتمام القيادة بكيان الأسرة ودورها في المجتمع، وإٍسهامها من خلال رؤية المملكة 2030 في تعزيز تماسك الأسرة أمام المتغيرات المعاصرة.

ونوه للجهود التكاملية لإنجاز الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت، الذي أعده مجلس شؤون الأسرة مع خبراء منظمة الأمم المتحدة للطفولة، مشيرا إلى أن الإطار يقدم خطة وطنية خمسية لسلامة الأطفال عبر الإنترنت في المملكة متوائمة مع المعايير الدولية.

وأوضحت الأمينة العامة لمجلس الأسرة السعودية الدكتورة ميمونة آل خليل، أن المنتدى هذا العام يلقي الضوء على أثر المتغيرات المعاصرة على الأسرة وأفرادها (المرأة، الطفل، كبار السن)، من خلال طرح متوازن لأبرز الموضوعات المرتبطة بالمتغيرات المتنوعة المحلية والدولية، والثورة الرقمية المتسارعة. وأكدت على أن المنتدى يسعى إلى استخلاص توصيات ذات أثر في حماية الأسرة، ودعم تماسكها، وتحسين جودة حياة أفرادها، منوهة لتدشين الإطار الوطني لسلامة الأطفال عبر الإنترنت، وذلك تتويجا لجهود عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة المهتمين والمعنيين بتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.

منتدى الأسرة السعودية