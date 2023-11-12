معلمة سعودية تحصد جائزة «فاركي» العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت المعلمة نورة آل سرور من إدارة التعليم بمنطقة نجران جائزة «فاركي» العالمية، لأفضل 50 معلما متميزا على مستوى العالم لعام 2023م، وذلك من بين 7000 مرشح من المعلمين والمعلمات من 130 دولة حول العالم، حيث جرى تكريمها في الحفل الذي أقيم الأسبوع الماضي بمنظمة اليونسكو.

وتعد جائزة أفضل معلم بالعالم، جائزة دولية خاصة بالتعليم تمنحها مؤسسة فاركي جيمس (VGF) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، للاعتراف بأهمية التعليم كمهنة وتشجيع الامتياز في مجال التعليم.

وأعربت المعلمة نورة آل سرور عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل الله ثم بدعم واهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بالتعليم وتحفيزها للمعلمين والمعلمات والطلبة لرفع اسم المملكة في المحافل العالمية، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز دافع لبذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق المزيد من الإنجازات.

يذكر أن المعلمة حققت خلال رحلتها المهنية عددا من الإنجازات والجوائز التي توجت باسم الوطن عالميا، كان أحدثها جائزة المركز الأول لأفضل عمل للتصميم التقني التعليمي على مستوى الشرق الأوسط، وجائزتان ذهبيتان للابتكار بروسيا واليابان.