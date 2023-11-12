شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية ورئيس جامبيا يستعرضان العلاقات الثنائية والتعاون الأمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، في الرياض، اليوم، الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، والتعاون الأمني القائم بين البلدين.

حضر اللقاء، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

الوفد الجامبي

ومن الجانب الجامبي، وزير الخارجية الدكتور مامادوا تانجارا، ووزير العدل داودا جاللو، ومعالي وزير المالية والشؤون الاقتصادية سيدي كيتا، ومعالي وزير التجارة والصناعة والتكامل الإقليمي والتوظيف بابوكر جوف، والمدير التنفيذي لأمانة منظمة التعاون الإسلامي بجامبيا السفير يانكوبا ديبا، و سفير جمهورية جامبيا لدى المملكة السفير عمر جبريل سالا.