شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة معرض للتعريف بالخدمات الأمنية التي تقدمها المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقيم على هامش "القمة السعودية - الأفريقية"، التي عقدت في مدينة الرياض، معرضًا تعريفيًا بالخدمات الأمنية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين والزوّار وضيوف بيت الله الحرام، والجهود المبذولة لحماية البيئة.

تضمن المعرض، الذي زاره عدد من قادة ورؤساء الوفود المشاركين في القمة، شرحًا عن منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، ودورها في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030" بما توفره للمواطن والمقيم والزائر، والقطاعين العام والخاص من خدمات تقنية تتجاوز 350 خدمة، واسهاماتها في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الحياة من خلال النقلة النوعية للحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية.

وسلط المعرض الضوء على مبادرة "طريق مكة" التي تأتي ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى التيسير على الحجاج بإنهاء إجراءاتهم في مطارات القدوم في بلدانهم، عبر مسارات إلكترونية موحدة ومخصصة وكوادر بشرية اختصرت الوقت والإجراءات.

كما تضمن المعرض تعريفا بالخدمات الأمنية والعامة التي يقدمها مركز العمليات الأمنية الموحدة 911، وآلية استقبال المكالمات الأمنية والحالات الطارئة كافة عبر نظام آلي ومتطور، والتعامل مع البلاغات بدقة واحترافية وبعدة لغات، والإسهام بفاعلية في حفظ الأرواح والممتلكات لتعزيز جودة حياة المجتمع.

وأبرز المعرض الدور الذي تقدمه وزارة الداخلية ممثلةً في القوات الخاصة للأمن البيئي في إنفاذ الأنظمة البيئية وحمايتها لتعزيز الاستدامة البيئية في مناطق المحميات الملكية والطبيعية والمتنزهات في جميع مناطق المملكة.