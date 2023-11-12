شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" يحظر إشعال النار على الكثبان الرملية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن الكثبان الرملية من مكونات أراضي الغطاء النباتي التي يحظر كل ما من شأنه الإضرار بها أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، ومن ذلك حظر إشعال النار داخلها.

وأوضحت أن ذلك يشمل: المراعي، الغابات، المتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، المناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية «الكثبان»، والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر.

وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بالجميع الالتزام بالتعليمات وتجنب إشعال النار في غير مواضعها المحددة نظاما، وذلك حفاظا على البيئة والممتلكات العامة والخاصة.