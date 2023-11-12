وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان وجدة وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة والخرمة وتربة ورنية والمويه، ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء وثادق والغاط والزلفي والمجمعة، ومناطق الباحة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية.
وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان، ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض والخرج والمزاحمية ورماح ومرات والحريق، ومناطق جازان وعسير والباحة .
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يحذر من أمطار متوقعة على معظم مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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