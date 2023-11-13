انت الان تتابع ماغديبورغ يهزم برلين ويتوج بطلاً لسوبر جلوب السعودية 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

توّج الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والأستاذ فاضل بن علي آل نمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، مساء يوم الأحد، فريق ماغديبورغ الألماني بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023" الـ(16)، التي استضافتها المملكة للمرة الرابعة على التوالي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، خلال الفترة من 07 إلى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة 12 ناديًا.

وتمكن ماغديبورغ الألماني من تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فوكس برلين الألماني بنتيجة (34-32) بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم فريق فوكس برلين بفارق 3 أهداف (16-13).

وعقب نهاية اللقاء، تسلم قائد فريق ماغديبورغ كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال فريق برلين الميداليات الفضية، وحصل فريق برشلونة على الميداليات البرونزية والمركز الثالث بعد فوزه على كيلسي البولندي بنتيجة 33-30، الذي حل في المركز الرابع.

وحقق "المستضيف" فريق الخليج المركز السادس في البطولة بعد خسارته أمام فريق الأهلي المصري الذي حل في المركز الخامس برميات السبعة أمتار، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بنتيجة (30-30).