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تراند اليوم : هل التطبيقات تسمع الأصوات وتظهر ما يتحدث به المستخدمون؟ .. شاهد خبير تقني يٌجيب

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صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التقني عبدالله السبع ، خلال لقاء مع قناة "" ، عن حقيقة استماع بعض التطبيقات للأصوات ومعرفة ما يتحدث عنه المستخدمون .

وقال : سابقا كانت منصات التواصل الاجتماعي ، عندما تدخل عليها وتبحث عن معلومات معينة كانت تأخذ هذه المعلومات وتسلمها لجهات إعلانية لتطلع لك الإعلانات .

وتابع: مثال ذلك ، سابقا إذا دخلت جوجل وكتبت " الرياض" ، أي منصة أخرى ستدخل لها ستظهر لك إعلانات خاصة بالرياض من مطاعم وفنادق ومقاهي وغيرها .

واستطرد: وما يخص الصوت ، كان هناك منصات معينة جدا بسيطة كان مذكور عنها أنها تستطيع الوصول إلى البيانات من خلال الصوت وهذه منصات معروفة وهناك دراسات مثبتة عنها ، وهناك منصات لا تفعل ذلك .

وأردف: شركات صناعة الهواتف الذكية أعطت خيارات خصوصية لتحد من قدرة منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى بيانات المستخدم ، وصار هناك زيادة لخصوصية المستخدمين .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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