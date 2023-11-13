تراند اليوم : هل التطبيقات تسمع الأصوات وتظهر ما يتحدث به المستخدمون؟ .. شاهد خبير تقني يٌجيب

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صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التقني عبدالله السبع ، خلال لقاء مع قناة "السعودية" ، عن حقيقة استماع بعض التطبيقات للأصوات ومعرفة ما يتحدث عنه المستخدمون .
وقال : سابقا كانت منصات التواصل الاجتماعي ، عندما تدخل عليها وتبحث عن معلومات معينة كانت تأخذ هذه المعلومات وتسلمها لجهات إعلانية لتطلع لك الإعلانات .
وتابع: مثال ذلك ، سابقا إذا دخلت جوجل وكتبت " الرياض" ، أي منصة أخرى ستدخل لها ستظهر لك إعلانات خاصة بالرياض من مطاعم وفنادق ومقاهي وغيرها .
واستطرد: وما يخص الصوت ، كان هناك منصات معينة جدا بسيطة كان مذكور عنها أنها تستطيع الوصول إلى البيانات من خلال الصوت وهذه منصات معروفة وهناك دراسات مثبتة عنها ، وهناك منصات لا تفعل ذلك .
وأردف: شركات صناعة الهواتف الذكية أعطت خيارات خصوصية لتحد من قدرة منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى بيانات المستخدم ، وصار هناك زيادة لخصوصية المستخدمين .