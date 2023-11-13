شكرا لقرائتكم خبر عن الصويان: مبادرة السوق الرقمي "إمباكت" تقدم منتجات رقمية وطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان في الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة الإعلام على هامش واحة الإعلام المواكبة لتغطية القمتين السعودية الأفريقية والعربية الإسلامية المشتركة غير العادية، مساء أمس للحديث عن مبادرة السوق الرقمي “IMPACT” وتجربة المملكة النوعية في التحول الرقمي.

وأوضح أن إطلاق مبادرة السوق الرقمي (إمباكت)، لأعضاء منظمة التعاون الرقمي ودول الاتحاد الأفريقي تسعى للمساهمة في خلق قيمة للأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال، والعمل على سد الفجوة الرقمية نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام للجميع.

البنية التحتية الرقمية

وأكد، أن المبادرة تساهم في بناء البنية التحتية الرقمية لتحقيق الأثر الإيجابي ورفع الإنتاجية وزيادة الكفاءة وتقديم تجربة أفضل للمستفيدين من الخدمات، مبينًا أنها تعكس تعزيز التكامل والعمل المشترك وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

الجدير بالذكر أن هيئة الحكومة الرقمية ستعمل بالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي مع الجهات الحكومية في الدول المستفيدة على الاستفادة من هذه المبادرة، والتي يشارك فيها عدد من الشركات السعودية وهي: (علم، ثقة، تحكم، تبادل، لين، تيتكو)؛ كما تضمنت الحزمة الأولى مجموعة من المنتجات وهي: منصة (أبشر، نفاذ، فسح، ناجز، استحقاق، سابر، صحتي، مدرستي، Future X)، وتسعى من خلاب مبادرة السوق الرقمي إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية في عدد من القطاعات مثل التعليم، الصحة، العدل، الأمن، إضافة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال.