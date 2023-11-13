وبيّنت الهيئة، أن البلاغات تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمات إسعافية متكاملة.
وأفادت، أن عدد البلاغات المرضية بلغت 4340 بلاغًا، وتنوعت مابين أزمات قلبية وصدرية، فيما جاء عدد بلاغات الحوادث 1287 بلاغًا، ما بين بسيطة إلى حالات خطيرة، حيث أسهمت سرعة الاستجابة في تلك الحالات بتقديم خدمة مميزة في الحفاظ على الأرواح.
وبيّنت الهيئة أنه نتج عن تلك البلاغات 3208 حالات إسعافية وتم نقل 2336 حالة إسعافية إلى المستشفيات لحاجتها لرعاية متقدمة، فيما تم التعامل مع 872 حالة إسعافية دون الحاجة لنقلها.
كانت هذه تفاصيل خبر 5627 بلاغا للهلال الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.