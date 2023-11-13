5627 بلاغا للهلال الأحمر

أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن عدد البلاغات الإسعافية التي باشرتها الفرق الإسعافية بالمحافظة؛ خلال شهر أكتوبر 2023 بلغت 5672 بلاغًا إسعافيًا.

وبيّنت الهيئة، أن البلاغات تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمات إسعافية متكاملة.

وأفادت، أن عدد البلاغات المرضية بلغت 4340 بلاغًا، وتنوعت مابين أزمات قلبية وصدرية، فيما جاء عدد بلاغات الحوادث 1287 بلاغًا، ما بين بسيطة إلى حالات خطيرة، حيث أسهمت سرعة الاستجابة في تلك الحالات بتقديم خدمة مميزة في الحفاظ على الأرواح.

وبيّنت الهيئة أنه نتج عن تلك البلاغات 3208 حالات إسعافية وتم نقل 2336 حالة إسعافية إلى المستشفيات لحاجتها لرعاية متقدمة، فيما تم التعامل مع 872 حالة إسعافية دون الحاجة لنقلها.