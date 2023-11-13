شكرا لمتابعة خبر عن إمهال ملاك الحيوانات السائبة أسبوعين لإخراجها من منطقة الطبيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أمهلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية, ملاك الحيوانات السائبة من الإبل وغيرها التي تنتشر في منطقة الطبيق مهلة أسبوعين لإخراجها واستلامها رسميًا عن طريق إصدار تصريح دخول من مركز الهيئة (المليساء) بالطبيق، حاثة الملاك على استغلال فترة السماح قبل انقضاء المهلة المحددة.

وتسعى الهيئة لبذل الجهود ونشر الوعي لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المحميات الملكية أهمها الحفاظ على الغطاء النباتي، الذي يساعد على تنقية الهواء ويقلل درجات الحرارة إضافة إلى أنه مكون طبيعي يعمل مصدات للرياح والعواصف الترابية عن طريق تكاثر الأشجار، وأيضا يعد النبات ملاذاً وموائل للحياة الفطرية، ومن الأهداف أيضاً حماية الحياة الفطرية التي تساعد على التوازن البيئي والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وحماية التنوع البيولوجي للمنطقة.

حيث شددت من هذا المنطلق على أهمية الحد من أخطار الماشية السائبة داخل المناطق ذات الحساسية البيئية العالية وزيادة خطرها على التوازن البيئي بشكل عام وإخلالها بالغطاء النباتي من خلال الرعي الجائر والتأثير على التنوع النباتي ووفرته الذي ينعكس سلبياً على النظام البيئي, مؤكدة أنها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستقوم بتطبيق النظام بشكل كامل بعد انتهاء المهلة المحددة.