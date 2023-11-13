شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السبب الحقيقي لحذف حساب الشيخ عائض القرني من تيك توك والان مع التفاصيل الكاملة
مؤخرٍا تم حذف حساب الشيخ عائض القرني على تطبيق “تيك توك” تضامنًا مع المواطنين في المملكة، الذين اتهموا التطبيق بتبني سياسة متحيزة ضد الوطن.
تفاصيل حذف حساب الشيخ عائض القرني
تأتي قرار الداعية عائض القرني بحذف حسابه على تطبيق “تيك توك” في سياق حملة مقاطعة التيك توك التي بدأت في المملكة، يأتي هذا القرار على خلفية اتهامات للتطبيق بحذف مقاطع الفيديو التي تدافع عن المملكة العربية السعودية، بينما يُتيح نشر مقاطع أخرى تسيء إليها.
ويضاف الداعية عائض القرني إلى قائمة المشاهير في الوطن العربي الذين انضموا إلى حملة مقاطعة تطبيق “تيك توك”، وكان من بين هؤلاء الفنان فايز المالكي، والفنانة أحلام، والمشهورة في سناب شات سارة الودعاني، والفنانة فوز الفهد، وغيرهم.
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