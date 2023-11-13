شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل قرار لجنة الانضباط بوقف هوساوي عن اللعب ومدة العقوبة والان مع التفاصيل الكاملة
كشفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات عن قرار لجنة الانضباط بوقف هوساوي الذي يعتبر أحد لاعبي القوى في نادي الهلال السعودي. وقد تضمن القرار إيقافه عن ممارسة نشاطه لمدة 4 سنوات.
قرار لجنة الانضباط بوقف هوساوي
تم اتخاذ هذا القرار بناءً على اكتشاف وجود عناصر محظورة في العينة التي تم أخذها من اللاعب عمر هوساوي. يتعلق الأمر بوجود هرمونات الببتايد “Darbpoetin“، وهي تندرج ضمن المجموعة الـC2، والتي تعتبر مادة محظورة وفقًا لأنظمة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، سواء داخل المملكة أو خارجها.
وخلال الجلسة التي تم فيها الحكم على اللاعب عمر هوساوي بإدارة اللجنة، تم قرار حظر المشاركة في المنافسات الرياضية لفترة عدم الأهلية، وخلال فترة الحظر يمنع اللاعب من المشاركة في المنافسات.
ويسمح له بالعودة إلى التدريب في آخر شهرين من فترة عدم الأهلية، وتم منح اللاعب حقوق الاستئناف، وتم إشعاره والاتحاد السعودي والاتحاد الدولي لألعاب القوى بتنفيذ هذا القرار والعقوبة المفروضة.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل قرار لجنة الانضباط بوقف هوساوي عن اللعب ومدة العقوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.