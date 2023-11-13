شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل قرار لجنة الانضباط بوقف هوساوي عن اللعب ومدة العقوبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طرق حل مشاكل عدم القبول في أهلية الضمان المطور 1445

كشفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات عن قرار لجنة الانضباط بوقف هوساوي الذي يعتبر أحد لاعبي القوى في نادي الهلال السعودي. وقد تضمن القرار إيقافه عن ممارسة نشاطه لمدة 4 سنوات.

قرار لجنة الانضباط بوقف هوساوي

تم اتخاذ هذا القرار بناءً على اكتشاف وجود عناصر محظورة في العينة التي تم أخذها من اللاعب عمر هوساوي. يتعلق الأمر بوجود هرمونات الببتايد “Darbpoetin“، وهي تندرج ضمن المجموعة الـC2، والتي تعتبر مادة محظورة وفقًا لأنظمة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، سواء داخل المملكة أو خارجها.

وخلال الجلسة التي تم فيها الحكم على اللاعب عمر هوساوي بإدارة اللجنة، تم قرار حظر المشاركة في المنافسات الرياضية لفترة عدم الأهلية، وخلال فترة الحظر يمنع اللاعب من المشاركة في المنافسات.

ويسمح له بالعودة إلى التدريب في آخر شهرين من فترة عدم الأهلية، وتم منح اللاعب حقوق الاستئناف، وتم إشعاره والاتحاد السعودي والاتحاد الدولي لألعاب القوى بتنفيذ هذا القرار والعقوبة المفروضة.