تراند اليوم : شاهد.. فتاة تفاجئ مشهور سناب "أبو فهد" وتعرض عليه شراء سيارته الروز رايز .. وتعلق: حرام تركب هالسيارة أنت مالك إلا وانيت

صحيفة الخليج 365: فاجأت فتاة مشهور سناب شات أبو فهد وعرضت عليه شراء سيارته الروز رايز ب 2 مليون و 900 ألف.

وأظهر الفيديو أبو فهد يقف بجوار سيارته، وعرضت عليه الفتاة شراء سيارته قائلة:" بشتريها لأنها صدق ما تناسبك، بشتريها ب 2 مليون و 900 ألف والله ما يناسبك إلا ددسن".

وفي اللقطات التالية من الفيديو طلبت الفتاة أن ترى السيارة من الداخل"، ورد عليها أبو فهد قائلا:" أنا ما ببيع، أنا ما في حراج".

وردت الفتاة :" حرام تركب هالسيارة، أنت مالك إلا وانيت". ورد أبو فهد "الله يسامحك".