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تراند اليوم : شاهد.. فتاة تفاجئ مشهور سناب "أبو فهد" وتعرض عليه شراء سيارته الروز رايز .. وتعلق: حرام تركب هالسيارة أنت مالك إلا وانيت

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صحيفة الخليج 365: فاجأت فتاة مشهور سناب شات أبو فهد وعرضت عليه شراء سيارته الروز رايز ب 2 مليون و 900 ألف.

وأظهر الفيديو أبو فهد يقف بجوار سيارته، وعرضت عليه الفتاة شراء سيارته قائلة:" بشتريها لأنها صدق ما تناسبك، بشتريها ب 2 مليون و 900 ألف والله ما يناسبك إلا ددسن".

وفي اللقطات التالية من الفيديو طلبت الفتاة أن ترى السيارة من الداخل"، ورد عليها أبو فهد قائلا:" أنا ما ببيع، أنا ما في حراج".

وردت الفتاة :" حرام تركب هالسيارة، أنت مالك إلا وانيت". ورد أبو فهد "الله يسامحك".
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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