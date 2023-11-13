تراند اليوم : بالفيديو.. "الزعاق" يكشف سبب تسمية وادي الرمة ب "شيخ الأودية" في الجزيرة العربية

صحيفة الخليج 365: قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، خلال برنامج " تقويم" على قناة "العربية " : أن وادي الرمة يُعد شيخ الأودية في الجزيرة العربية.

وتابع الزعاق : أن وادي الرمة أطول وأشهر وأعظم الأودية في الجزيرة العربية ، ومن أهم الظواهر الطبيعية لأنه يختصر حكاية التغيرات المناخية من آلاف السنين .

وتابع: في العصور المطيرة كان وادي الرمة نهر جاري من مرتفعات الحجاز إلى شط العرب بالعراق ، وفي عصر التصحر قامت الرمال بتقطيع أجزائه فتحول إلى ثلاثة أجزاء .

واستكمل: وادي الرمة من الحرات إلى السويرات ، كان لا يجري إلا مرة واحدة كل ثلاثين عام ، وفي عصر التغيرات المناخية أصبح يجري على فترات متقاربة .

وأردف: ويعد وادي الرمة من المصادر الحياتية عندنا ، وعلى ضفافه قامت حضارات وأمم ، ويٌعتبر مجراه أحد طرق التجارة العالمية الرابطة بين آسيا وأفريقيا وأحد طرق الحاجي والمعتمر .

واستطرد: ولجريان وادي الرمة فوائد عدة أهمها تخصيب الأرض وزيادة مياة الآبار وتخفيف ملوحتها .