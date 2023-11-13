تراند اليوم : شاهد.. "قعيد المجد" يرد على اتهام مشهور كويتي للسعوديين الذين قاطعوا التيك التوك بأنهم "مدفوع لهم"

صحيفة الخليج 365: رد مشهور مواقع التواصل قعيد المجد على اتهام التيك توكر الكويتي حسين العتيبي، السعوديين الذين قاموا بحملة مقاطعة التيك التوك اعتراضا على تقييد المحتوى الوطني السعودي بأنهم "مدفوع لهم".

وقال قعيد خلال مقطع فيديو:" ما أحب الشخص اللي يشكك في شيء أسويه، أو يقول الجمهور مضحوك عليهم"، مؤكدا أنه قاطع البرنامج بسبب الإساءة للسعودية.

وأشار إلى أنه لم يحصل على ريال واحد من تطبيق "جاكو" للانضمام إلى المنصة وترك التيك توك، مضيفا أن أغلب المشاهير انتقلوا إلى جاكو، والبعض منهم عاد إلى التيك توك بزعم أن السالفة مطبوخة، وهؤلاء نيتهم مو صافية

ولفت إلى أن التيك توك إذا قام بتعديل سياسته ربما يعود إلى المنصة مرة أخرى، وإذا لم يعدل هذه السياسة سيبقى في جاكو حتى لو لم يحصل على أي أموال.