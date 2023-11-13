شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء النيجر يزور المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار الأمين زين علي مهمان رئيس وزراء جمهورية النيجر أمس الأحد، المقر الرئيس للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة، الذي تشرف عليه رابطة العالم الإسلامي.

وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية د. ناصر بن مسفر القرشي الزهراني.

أجنحة إبداعية

واطلع رئيس وزراء النيجر على أجنحة المعرض الإبداعية، والتعرف على حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر الأطالس العصرية والشاشات التفاعلية.

والتعرف على آدابه الكريمة، وأخلاقه العظيمة، وشريعته السمحة، بمنهج علمي متميز، وتجديد تقني فريد وعرض إبداعي مبتكر، عبر أحدث الوسائل.