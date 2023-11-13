شكرا لقرائتكم خبر عن مفعولها السحري الأطباء ..فاكهة تضبط السكر في الدم وتمنع الكوليسترول الضار إذا تناولتها على الريق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تُعدّ الجوافة من أكثر أنواع الفاكهة المفيدة لمرضى السكري نظراً للفوائد المتعدّدة التي تؤمّنها لهم كذلك، فإنّ الجوافة ليست مجرّد فاكهة ذات مذاقٍ لذيذ لكنّها تتمتّع أيضاً بقيمةٍ غذائيّة عالية جداً لاحتوائها على عددٍ لا بأس به من الفيتامينات والعناصر الضروريّة لصحّة الجسم خصوصاً لمرضى السكري.

نستعرض في هذا الموضوع من موقع صحتي أبرز الفوائد الصحية التي تؤمّنها الجوافة لمرضى السكري بشكلٍ خاص.

تضبط مستوى السّكر في الدم

لدى فاكهة الجوافة قدرة هائلة على ضبط مستوى السّكر في الدم؛ فهي تحتوي على كمّ هائل من مضادات الأكسدة والماء والألياف ونسبةٍ قليلة من السّكريات على عكس الكثير من الفواكه الاخرى. تقي من مضاعفات مرض السكري نظراً لاحتواء الجوافة على فيتامين "ج" المعروف بأهمّيته في علاج مشاكل البشرة والجلد إلى جانب أوراق الجوافة ودورها البارز في ترطيب الجلد، فإنّ كلّ هذه الخصائص تجعل من تناولها باستمرار من مرضى السكري واقياً مميّزاً من مضاعفات مرض السكري؛ فهي تساعد على التئام الجروح وتقي من التقرّحات التي يسبّبها السكري.

نظراً لاحتواء الجوافة على فيتامين "ج" المعروف بأهمّيته في علاج مشاكل البشرة والجلد إلى جانب أوراق الجوافة ودورها البارز في ترطيب الجلد، فإنّ كلّ هذه الخصائص تجعل من تناولها باستمرار من مرضى السكري واقياً مميّزاً من مضاعفات مرض السكري؛ فهي تساعد على التئام الجروح وتقي من التقرّحات التي يسبّبها السكري. تعالج ارتفاع الكولسترول في الدم إنّ احتواء الجوافة على مادّة الكاروتين يجعلها من أهمّ أنواع الفاكهة المساهمة في خفض الكولسترول المرتفع في الدم. يُشار إلى أنّ نسبةً كبيرة من مرضى السكري يعانون من زيادةٍ في مستوى الكولسترول الضارّ لكنّ الجوافة تقوم بدورٍ فعّال في تحسينه.



الدواء الأفضل لسكري الحم تُعتبر الجوافة الدواء الأفضل للحامل التي تعاني من نزلات البرد وكذلك سكري الحمل؛ حيث أنّها تعمل على تخفيض السكر في الدم وتنظّمه. تخفّض ضغط الدم المرتفع تُساعد الجوافة على خفض الضغط المرتفع في الدم، وبالتالي فهي تناسب مرضى السّكري الذين يعانون من ارتفاعٍ في ضغط الدم. كما يُمكن غلي أوراق الجوافة وشربها للحصول على مفعولٍ أسرع في خفض الضغط المرتفع.

بالإضافة إلى طعمها اللذيذ والمميّز، كان لا بدّ من تسليط الضوء على فوائدها الفريدة وتأثيرها الإيجابي والرائع على مرضى السكري.