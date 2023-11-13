تراند اليوم : يمكن تثبيته على ملابسك.. شاهد: أحدث هاتف محمول يعمل بالذكاء الاصطناعي والكشف عن سعره وموعد طرحه في الأسواق

صحيفة الخليج 365- البوابة العربية للأخبار التقنية: أعلنت شركة "Humane"، عن إطلاق منتجها الأول الذي يُسمى (AI Pin)، حيث أنه جهاز صغير يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ميكروفون ومكبر صوت

وصُمم جهاز (Humane AI Pin) ليُثبت مغناطيسيًا على الملابس، ثم يمكن النقر عليه للتحدث إلى مساعد ذكي مدعوم بتقنيات من شركة (OpenAI)، كما يحتوي على ميكروفون ومكبر صوت، للتحدث إليه.

نظام عرض ليزر

ومن أهم مميزات الجهاز، وجود هي نظام عرض ليزر يمكنه عرض المعلومات على راحة يد المستخدم بدلًا من الحاجة إلى شاشة تقليدية مثل تلك الموجودة في الهواتف الذكية، وبفضل الكاميرا يلتقط الجهاز حركات اليد للتفاعل مع قوائم المحتوى التي يعرضها، مثل: الرد على النصوص أو تغيير الأغنية.

كاميرا ومكبر

وجاء جهاز (Humane AI Pin) بتصميم صغير الحجم، فهو عبارة عن صندوق مربع صغير الحجم مصنوع من الألمنيوم والزجاج، ويضم كاميرا ومكبر صوت، ومجموعة من المستشعرات، وبطارية، والجزء الخلفي عبارة عن مغناطيس، يتيح لك تثبيته في ملابسك، وشحنه لاسلكيًا.

الذكاء الاصطناعي

كما يعمل الجهاز بمعالج من كوالكوم ثماني النوى، ويضم محركًا مخصصًا لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، و يأتي الجهاز مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة قدرها 4 جيجابايت، ومساحة داخلية للتخزين بسعة قدرها 32 جيجابايت.

الهواتف المحمولة

كما يضم الجهاز كاميرا فائقة الاتساع بدقة تبلغ 13 ميجابكسل مع مجال رؤية 120 درجة، ومستشعر ثلاثي الأبعاد للعمق، ويدعم الجهاز الاتصال عبر شبكة (الواي فاي 5)، وبلوتوث 5.1، والاتصال بشبكات الهواتف المحمولة LTE، وذلك عبر شريحة eSIM، كما يحتوي (Humane AI Pin) على بطارية داخلية.

الوقت والرسائل

كما تساعد الكاميرا الموجود في الجهاز في تحديد الأشياء المحيطة بك، وإذا كنت بحاجة إلى رؤية معلومات، مثل: الوقت أو الرسائل فهناك جهاز عرض الليزر المدمج الذي يعرض واجهة مستخدم بدقة قدرها 720 بكسل على راحة يدك.

الميكروفون أو الكاميرا

وبجانب هذه الشاشة، هناك نوعان من أضواء المؤشر، يخبرك ضوء (Beacon) الموجود على الإطار بوجود مكالمة واردة أو رسالة أو إشعارات أخرى، في حين يخبرك ضوء مصباح LED موجود في أعلى الواجهة الأمامية للجهاز إذا كان الميكروفون أو الكاميرا نشطين.

سعر الجهاز

وأعلنت الشركة أنها ستبدأ باستقبال طلبات شراء الجهاز من يوم 16 نوفمبر الجاري، وستكون تكلفة الجهاز قدرها 699 دولارًا مع اشتراك شهري بقيمة قدرها 24 دولارًا يأتي مع بيانات ومكالمات هاتفية غير محدودة. ووفقًا لموقع (Wired) ستبدأ الشركة بتسليم الجهاز للمستخدمين في أوائل عام 2024.