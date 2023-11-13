تراند اليوم : الحصيني يتوقع حالة ممطرة على المملكة اليوم.. ويكشف عن المناطق المتأثرة بها 

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن حالة الطقس اليوم.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": تبدأ الحالة الممطرة الثالثة لوسم 1445هـ اليوم الإثنين 29 ربيع ثاني 1445هـ، ومتوقع أن تستمر عدة أيام.

الحالة الممطرة

وأشار: متوقع تمركز هذه الحالة الممطرة في بدايتها على أجزاء من مناطق تبوك ثم الشمالية ثم الجوف فالمدينة ومكة ثم حائل فالقصيم ثم شمال الشرقية و الكويت فالعراق ثم منطقة الرياض شماله ثم الرياض ثم جنوبها فالمنطقة الشرقية ودولتي البحرين وقطر.

الباحة وعسير

وتابع: تمتد الأمطار على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وإلى أقصى غرب منطقة نجران من المملكة تمتد أيضا نواحي الإمارات وسلطنة عمان واليمن.

حبات برد

وختم: الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد وفرصة سيول على أجزاء منها يعقبها انخفاض في درجات الحرارة وهذه توقعات.