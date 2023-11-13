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تراند اليوم : الحصيني يتوقع حالة ممطرة على المملكة اليوم.. ويكشف عن المناطق المتأثرة بها 

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صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن حالة الطقس اليوم.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": تبدأ الحالة الممطرة الثالثة لوسم 1445هـ اليوم الإثنين 29 ربيع ثاني 1445هـ، ومتوقع أن تستمر عدة أيام.

الحالة الممطرة

وأشار: متوقع تمركز هذه الحالة الممطرة في بدايتها على أجزاء من مناطق تبوك ثم الشمالية ثم الجوف فالمدينة ومكة ثم حائل فالقصيم ثم شمال الشرقية و الكويت فالعراق ثم منطقة الرياض شماله ثم الرياض ثم جنوبها فالمنطقة الشرقية ودولتي البحرين وقطر.

الباحة وعسير

وتابع: تمتد الأمطار على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وإلى أقصى غرب منطقة نجران من المملكة تمتد أيضا نواحي الإمارات وسلطنة عمان واليمن.

حبات برد

وختم: الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد وفرصة سيول على أجزاء منها يعقبها انخفاض في درجات الحرارة وهذه توقعات.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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