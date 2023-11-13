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تراند اليوم : بالفيديو.. فؤاد أنور يكشف قصة استلام يوسف الثنيان الكأس في عام 1996 بدلا منه.. ويوضح السبب

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صحيفة الخليج 365: كشف لاعب المنتخب السابق فؤاد أنور كواليس استلام يوسف الثنيان الكأس في عام 1996 بدلا منه.

وقال خلال لقاء له مع برنامج " المنتصف" المذاع على قناة الإخبارية:" في عام 1996 كنت قائد المنتخب السعودي وعند التتويج طُلب مني أن يصعد يوسف الثنيان لاستلام الكأس لأنه من المحتمل أن تكون آخر بطولة يشارك فيها".

وأشار إلى أنه لم يكن هناك تنسيق، وربما توقعوا إذا خسر المنتخب النهائي كان هو من سيتواجد في المنصة، ولكن عند الفوز يرفع الثنيان الكأس في الملعب وهذا حدث فجأة.

ولفت إلى أنه وافق على استلام الثنيان الكأس، ومضى قائلا:" لو كان لاعب آخر غير الثنيان ما وافقت".
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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