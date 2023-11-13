احذر من هذه الأعراض المبكرة إذا ظهرت عليك فهي مؤشر على الإصابة بمرض السرطان

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عدن - ياسمين التهامي - مرض السرطان هو من الأمراض التي انتشرت في الفترة الأخيرة بسبب كثرة التلوث، ويؤدي الإصابة بالسرطان إلى تدمير خلايا الجسم، وذلك قد يكون من خلال التعرض للتلوث وعوادم السيارات وتناول أغذية غير صحية تحتوي على مواد حافظة ومبيدات كيماوية، لذلك من الضروري جدا الحفاظ على نظام غذائي صحي وتجنب التعرض للآثار الضارة التي يمكن أن تسبب هذا مرض السرطان، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على جميع الأعراض المبكرة بمرض السرطان وطريقة الوقاية منه.الأعراض المبكرة للسرطان هناك بعض الأعراض المبكرة التي تظهر على الجسم وتشير الى وجود مرض السرطان، وهذه الأعراض كالآتي: القيء والبراز الدموي أو البول بدون سبب حكة بالجلد ووجود شامات فيه الشعور بألم شديد عند التبول فقدان الوزن بشكل ملحوظ بدون سبب ظهور أورام في أجزاء من الجسم، وعدوى بقرحات اللسان واللثة اصفرار الجلد، والتعب. الإمساك المزمن والإسهال طرق الوقاية من السرطان تناول الفواكه والخضروات الصحية والنظيفة مثل القرنبيط والكرنب بشكل مستمر.. مزاولة الرياضة بأبسط شكل من أشكالها وهو المشي أو الجري. شرب المزيد من الماء خلال ساعات النهار. شرب بعض المشروبات التي تساعد على تعزيز مناعتك، مثل الليمون الساخن ومشروبات الزنجبيل. يجب عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة. المحافظة على تنظيف واغسل اليدين قبل الأكل لمنع وصول الجراثيم الى الجسم.

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