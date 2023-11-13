شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مطاعم نظيفة حول المسجد النبوي وعناوينها 1445 والان مع التفاصيل الكاملة

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في إطار الاستفسار عن مطاعم نظيفة حول المسجد النبوي وعناوينها 1445 يمكن توجيه اهتمام الباحثين إلى تجربة المأكولات في هذه المنطقة.

مطاعم نظيفة حول المسجد النبوي وعناوينها 1445

إليك قائمة بأسماء بعض المطاعم القريبة من الحرم النبوي في المدينة المنورة:

مطعم البشير:

العنوان: الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، شارع الحزام، المدينة المنورة، السعودية.

رقم التواصل: 966148444836+

مطعم حسين الباشا:

العنوان: 8544 طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، الجمعة، المدينة المنورة 42315، السعودية.

رقم التواصل: 966592345411+

مطعم أرابيسك (Arabesque):

العنوان: بضاعة، المدينة المنورة 42311، السعودية.

رقم التواصل: 966148290001+

مطعم فول عطية: