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مطاعم نظيفة حول المسجد النبوي وعناوينها 1445

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في إطار الاستفسار عن مطاعم نظيفة حول المسجد النبوي وعناوينها 1445 يمكن توجيه اهتمام الباحثين إلى تجربة المأكولات في هذه المنطقة.

مطاعم نظيفة حول المسجد النبوي وعناوينها 1445

إليك قائمة بأسماء بعض المطاعم القريبة من الحرم النبوي في المدينة المنورة:

  1. مطعم البشير:
  • العنوان: الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، شارع الحزام، المدينة المنورة، .
  • رقم التواصل: 966148444836+
  1. مطعم حسين الباشا:
  • العنوان: 8544 طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، الجمعة، المدينة المنورة 42315، السعودية.
  • رقم التواصل: 966592345411+
  1. مطعم أرابيسك (Arabesque):
  • العنوان: بضاعة، المدينة المنورة 42311، السعودية.
  • رقم التواصل: 966148290001+
  1. مطعم فول عطية:
  • العنوان: الاعمدة، بني معاوية، المدينة المنورة 42313، السعودية.
  • رقم التواصل: 966503498913+

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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