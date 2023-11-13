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مطاعم نظيفة حول المسجد النبوي وعناوينها 1445
إليك قائمة بأسماء بعض المطاعم القريبة من الحرم النبوي في المدينة المنورة:
- مطعم البشير:
- العنوان: الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، شارع الحزام، المدينة المنورة، السعودية.
- رقم التواصل: 966148444836+
- مطعم حسين الباشا:
- العنوان: 8544 طريق الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، الجمعة، المدينة المنورة 42315، السعودية.
- رقم التواصل: 966592345411+
- مطعم أرابيسك (Arabesque):
- العنوان: بضاعة، المدينة المنورة 42311، السعودية.
- رقم التواصل: 966148290001+
- مطعم فول عطية:
- العنوان: الاعمدة، بني معاوية، المدينة المنورة 42313، السعودية.
- رقم التواصل: 966503498913+
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