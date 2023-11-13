شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو: رقص وغناء وحفل زفاف في فصل بمدرسة ثانوية بنات في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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في مشهد مؤثر، قامت مجموعة من طالبات المرحلة الثانوية بتزيين فصلهن بالزينة والطعام والحلويات وإقامة حفل زفاف في فصل المدرسة احتفالًا بمناسبة زواج إحدى صديقاتهن، أظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر منصة “

طالبات ثانويه يشاركون احتفالهم بالمدرسه بمناسبة زواج صديقتهم 😍! pic.twitter.com/hkh8G0TbVn — Gorgeous (@gorgeous4ew) November 10, 2023

هذا اللحظات السعيدة والتضامن بين الطالبات في هذه المناسبة الخاصة.

حفل زفاف في فصل

أثار الفيديو تفاعلًا كبيرًا من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تباينت التعليقات بين المؤيد والمعارض لهذا الاحتفال.

زتباينت التعليقات بين المؤيدين والمعارضين، حيث أظهرت بعض التعليقات الدعم لصداقة الطالبات واحتفالهن بمناسبة زواج صديقتهن.

هذا مع التأكيد على جمال الصداقة في المراحل الأولى من العمر وإمكانية استمرارها طوال الحياة، وفي المقابل عبرت تعليقات أخرى عن استغرابها من زواج الطلاب في فترة الثانوية.