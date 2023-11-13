تراند اليوم : " أنا مع دولتي ومن سبنا والله ناطى على خشمه".. سعود القحطاني يعلن انسحابه من " التيك توك " بعد اكتشاف تحيزه ضد السعودية-فيديو

صحيفة الخليج 365: أعلن مشهور التيك توك" سعود القحطاني"، مقاطعة التطبيق تضامناً مع الحملة الشعبية ضد البرنامج، وذلك لثبوت عدم مهنيته كمنصة حيادية وتحيزه ضد السعودية بتمرير الإساءة ضد المملكة.

مقاطعة

وقال القحطاني في مقطع فيديو: أعلن انسحابي ومقاطعتي لبرنامج التيك توك تضامناً مع أهل ديرتي والسعودية إلى أن ينضبط ويراجع نفسه.

إنجازات

وأضاف: أنا مع دولتي ومن سبنا والله ناطى على خشمه، مشيرا إلى تعرض السعودية للإساءة بسبب إنجازاتها.

الديرة

تابع: من يوم ورايح ما عادنا ساكتين على أي أحد يغلط في ديرتنا ومن سبنا ما يلوم إلا نفسه.

الأمن

وأكد القحطاني أن السعودية دولة محسودة على الأمن والأمان، مشيرا إلى أن السعوديين هم من رفعوا البرنامج واليوم يستطيعون طرحه في الأرض.