شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة للتداول الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت دوريات الأمن في منطقة الرياض القبض على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

أخبار متعلقة حتى 11 مساء.. أمطار خفيفة على المدينة المنورة التخصصات المطلوبة.. وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الطائف

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.