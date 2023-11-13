شكرا لمتابعة خبر عن زهرة المعبي: الخطوبة ليست مصوغ للخلوة بين الشاب والفتاة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المستشارة الأسرية زهرة المعبي، أن الخطوبة أو قراءة الفاتحة ليست مصوغ للخلوة بين الشاب والفتاة.

وعن المدة المناسبة للخطوبة، قالت المعبي: “الأفضل ألا تطول، والرجل والمرأة لن يفهما بعضهما البعض إلا بعد العيش في بيت واحد”.

وأشارت إلى أن هناك عدة أدلة على عدم جدوى تطويل فترة الخطوبة، منها زوجة اكتسفت أن زوجها مدمن بعد الزواج، مضيفة: “كله ظهر أمامها بعد ما اتقفل عليهم الباب”.