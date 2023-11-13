شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خطوات حذف تابع من حساب المواطن وكم ينقص الدعم بعد حذف تابع؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فيديو أفضل وأسوأ أنواع الأسماك في أسواق السعودية 1445

إن برنامج “حساب المواطن” في المملكة العربية السعودية يعد أحد البرامج الهامة لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وبالنسبة للمواطنين الذين يرغبون في معرفة خطوات حذف تابع من حساب المواطن سوف نوفر لكم كافة النعلومات اللازمة.

خطوات حذف تابع من حساب المواطن

من الأمور المهمة بالنسبة للمواطنين المستفيدين من حساب المواطن هي القيام بتحديث بياناتهم، حيث يمكن أن يضطر المواطن إلى حذف تابع.

وفيما يلي الخطوات التي يمكن اتباعها لحذف تابع في حساب المواطن:

قم بزيارة موقع حساب المواطن. قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك. بعد تسجيل الدخول، ابحث عن قائمة “المستفيدين” أو “التابعين” في واجهة البرنامج. حدد التابع الذي ترغب في حذفه من حسابك. ابحث عن خيار الحذف أو الإزالة، واتبع الخطوات المعروضة على الشاشة لتأكيد عملية الحذف.

تأكد من متابعة التعليمات بعناية لضمان أنك قمت بإتمام عملية الحذف بشكل صحيح. يجب أن يكون هناك تأكيد على نجاح عملية الحذف في نهاية العملية.

شروط التسجيل في حساب المواطن

شروط التسجيل في حساب المواطن:

الجنسية السعودية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. الإقامة الدائمة: يجب على المتقدم أن يكون مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية. العمر: يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة. سجل خالٍ من الأحكام: يجب أن لا يكون المتقدم محكومًا بأي أحكام أو تهم، ولا يجب أن يكون قد تم سجنه في السابق. بيانات صحيحة: يجب على المتقدم توفير بيانات صحيحة وكاملة وعدم تزوير أي معلومات. حساب بنكي مفعل: يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط ومفعل. عدم الإقامة في دور الرعاية: يجب أن يكون المتقدم للدعم قادرًا على الإقامة خارج دور الرعاية، سواء كانت حكومية أو خاصة.

إقرأ أيضًا

طريقة طلب مساعدة مالية من تركي ال الشيخ وكم يعطي تركي الشيخ؟