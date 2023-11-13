شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد ليان البكري تنهار على تيك توك بسبب حفلة تنمر شرس والان مع التفاصيل الكاملة
ظهرت ليان البكري تنهار على تيك توك المشهورة، في فيديو حيث كانت تنهار بالبكاء، وذلك بسبب الكمية الهائلة من التنمر التي تعرضت لها من قبل متابعيها في التعليقات.
ليان البكري تنهار على تيك توك
وعبرت ليالي البكري في مقطع الفيديو وهي تحاول السيطرة على دموعها، قائلة: “تحسبوني هقف؟ أنتو مجانين؟ أنا هكمل بث”.
وأثار المقطع ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى البعض تضامنهم مع ليالي البكري، في حين واصل آخرون انتقادها.
تكشف هذه الحادثة عن تزايد ظاهرة التنمر على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعتبر قضية ذات أهمية في سياق زيادة الانخراط الرقمي، حيث يجب توجيه الضوء نحو التحديات والآثار النفسية التي قد تنجم عن هذا السلوك الضار.
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