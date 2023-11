قصة الطفل الفلسطيني الذي دمر تحالف أمريكا وإسرائيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فيديو أفضل وأسوأ أنواع الأسماك في أسواق السعودية 1445

أعرب مكتب وزارة الخارجية الأمريكية المعني بالشؤون الفلسطينية عن انزعاجه واستنكاره تجاه عمليات هدم المنازل التي قامت بها إسرائيل في القدس، ووصف المكتب هذه الخطوة بأنها “عقوبة جماعية غير مقبولة”، مؤكدًا على رفضه لها، تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تعتبر غير مألوفة، حيث يعتبرت الولايات المتحدة من أقوى حلفاء إسرائيل، وتصريحات مكتب وزارة الخارجية الأمريكية تشير إلى تحفظ بشأن السياسات التي تؤثر سلبًا على الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بعمليات هدم المنازل.

ردت السفارة الإسرائيلية لدى الولايات المتحدة على انتقاد المكتب الأمريكي، معبرة عن استيائها ومشيرة إلى أهمية فهم سياق الحادثة، أوضحت السفارة أن الشاب الذي يبلغ 13 عامًا والذي وصفته بأنه “إرهابي”، قام بطعن

Context is helpful: the "13-year-old" is a terrorist who murdered an Israeli citizen by stabbing him to death. https://t.co/Xc6HkVXjN4 pic.twitter.com/RhXNA4EURr