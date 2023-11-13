سحب ركامية تؤثر على منطقة تبوك مرفقة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة

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محمد بن مسعود - الدمام - تُظهر صور الأقمار الاصطناعية ورادار المطر في "طقس العرب"، سحبًا ركامية تؤثر في هذه الأثناء على أجزاء من منطقة تبوك، مرفقة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة قد تصحب بحدوث الرعد وتساقط البرد أحيانًا.

ويحذر خلال الساعات القادمة من نشاط سرعة الرياح المفاجئ بفعل الرياح الهابطة أثناء تشكل السحب الركامية، كما يحذر من غزارة الأمطار في بعض الأحيان.

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