روسيا تجلي 60 مواطناً من قطاع غزة عبر معبر رفح

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 5:25 صباحاً

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الأحد، أن أكثر من 60 مواطناً روسيًا عبروا معبر رفح بين قطاع غزة ومصر. وتمّ تنظيم عملية الإجلاء من منطقة النزاع من قِبل الدبلوماسيين الروس ووزارة الطوارئ. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن عمال الطوارئ قدّموا المساعدة الطبية والنفسية للأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم عند الحاجز. ومن المتوقع أن يتم إرسال جميع الروس الذين عبروا الحدود يوم الأحد إلى القاهرة، حيث مقر وزارة الطوارئ الروسية لاستكمال جميع الأوراق اللازمة، بحسب الوزارة.

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