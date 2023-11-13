الكويت: انقطاع مفاجئ في إمدادات الوقود بمصفاة الزور وتوقف شبه كامل للإنتاج

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك"، أمس الأحد، تعرُّض مصفاة الزور إلى انقطاعٍ مفاجئ في إمدادات غاز الوقود، بسبب خللٍ في أحد الصمامات الرئيسة؛ ما أدّى إلى توقف شبه كامل لعمليات الإنتاج.

وبحسب "رويترز"، قالت الشركة، في بيان، إن الفرق الفنية في المصفاة بدأت العمل لإعادة تشغيلها بشكل تدريجي، و"من المتوقع أن تستغرق عمليات إعادة التشغيل ما يقارب عشرة أيام للعودة للطاقة الإنتاجية السابقة".

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