تراند اليوم : الأميرة فهدة تنعى زوجها الأمير سعود بن محمد

صحيفة الخليج 365: نعت الأميرة "فهدة بنت فهد آل سعود" زوجها الأمير سعود بن محمد بن فهد الذي توفى أمس الأحد.

ونشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس قائلة: "زوجي وحبيبي وسندي و صديق عمري وكل شي جميل بحياتي الله يرحمك يا رب و يغفرلك ويعوض شبابك بالجنة يا رب الله يصبرنا يا رب".

وأضافت الأميرة:" إنا لله وإنا إليه راجعون، ربي تقبله بقبول حسن واغفر له وارحمه وارزقه الفردوس الأعلى".

يذكر أن الديوان الملكي أعلن وفاة الأمير سعود، وأوضح أنه سيصلى عليه اليوم الاثنين بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.