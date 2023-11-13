تراند اليوم : شاهد.. محمد نور للدعيع: أنت اللي سويت المشكلة ودقيت على الأمير سلطان لإقالة ماتشالا من تدريب المنتخب.. والأخير يرد

صحيفة الخليج 365: ذكر لاعب الاتحاد السابق محمد نور، الناقد الرياضي محمد الدعيع باتصاله على الأمير سلطان لإقالة ماتشالا من تدريب المنتخب السعودي عام200‪0

وخلال النقاش عبر برنامج "دورينا غير" قال محمد نور للدعيع : أنت اللي سويت المشكلة ودقيت على الأمير سلطان.

ورد الدعيع على محمد نور قائلاً: أنت فاهم غلط لأن الرأي جماعي، مشيرا إلى أن ماتشالا كان يفعل حركات غريبة ولا أحد من اللاعبين يعرف التشكيلة كأنه قاصد خسارتنا من اليابان وبالفعل خسرنا بأربع أهداف.

وأوضح أنه بعدها عقد اجتماع وجميع اللاعبين ذكرت رأيها في المدرب واتخذ الأمير قرار الإقالة.