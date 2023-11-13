شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. ضباب خلال الصباح الباكر على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.

كما يتوقع تشكّل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والجنوبي، مع السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، تصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزئين الشمالي والجنوبي، مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزئين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزئين الشمالي والجنوبي، يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، انتشار الضباب، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد الخرج والعاصمة المقدسة ورماح، شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

يتوقع أن تشهد المهد ووادي الفرع أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

تشهد بحرة شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

يُتوقع أن تشهد حزم الجلاميد وعرعر، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في عسير

تشهد البرك والقحمة أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الباحة

يتوقع أن تشهد الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، شبورة مائية (ضباب خفيف)، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الجوف

تشهد طبرجل أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في تبوك

يتوقع أن تشهد الوجه وأملج وضباء، شبورة مائية (ضباب خفيف)، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في جازان

تشهد الدرب وبيش وجازان وفرسان، شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.