شكرا لقرائتكم خبر عن شجرة من الجنة.. عشبة معجزة مفعولها خارق تعيد لك شبابك حتى لو كنت بعمر فوق الـ60 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعاني الكثير من السيدات من بعض المشاكل في بشرتهم، والتي تؤثر على جمالهم بشكل سلبى، حتى أنهم يضطرون إلى تغطية البشرة حتى في المنزل بسبب تأثير عيوب البشرة على ثقتهم بأنفسهم، ومن أبرز تلك المشاكل هي البقع الداكنة والتصبغات والاسمرار الموجود في الجسم، وتزداد تلك المشكلة مع ارتفاع أسعار المنتجات المخصصة لعلاج عيوب البشرة، لذلك تبحث الكثيرات منهم على وصفات طبيعية لحل تلك المشكلة، ومن افضل تلك الوصفات هي كريم السدر للبشرة.

كريم السدر للبشرة تعتبر أوراق السدر من الاعشاب المعروفة لدى الكثيرين، وذلك بسبب انتشار الكثير من الأقاويل حول استخدامها في التخلص من السحر والحسد، وعلى الرغم من عدم التأكد من هذا الأمر، إلا أنه من الأكيد أن تلك العشبة تساعد في التخلص من الاسمرار والبقع الداكنة والتصبغات الموجودة في البشرة بشكل فعال، وذلك عن طريق تحضير خليط منزلي من خلال الاستعانة بالمكونات



ملعقة سدر مطحون. ملعقة عسل. ملعقة حليب مجفف. ملعقة زبادي. ملعقة شاي اخضر

طريقة تحضير كريم السدر للبشرة يحتاج تحضير ذلك الخليط إلى إتباع الخطوات الآتية: يمكنك تحضير كريم السدر للبشرة في منزلك بكل سهولة بدلاً من شراء منتجات العناية بالبشرة، وذلك من خلال القيام بالخطوات الآتية: ضعي السدر المطحون في وعاء مناسب، ثم يضاف إليه الشاي الأخضر والحليب المجفف. قلبي المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها البعض. أضيفي كلا من الزبادي والعسل إلى الخليط مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام كريمي متجانس

طريقة الاستخدام لكي تستخدمي كريم السدر للبشرة بشكل صحيح، اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، وضعي الخليط الذي قمتي بتحضيره عليها، واتركيه لمدة ربع ساعة، قبل أن تقومي بفرك الخليط لإزالة خلايا الجلد الميتة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر ورطبيها عن طريق وضع كمية من الكريم المرطب عليها، وينصح باختبار الخليط على جزء صغير من الجسم قبل تطبيقه على البشرة، وذلك لتجنب الحساسية