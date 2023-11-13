"الحياة الفطرية": "الرخمة" طائر مهاجر جزئياً ومهدد بالانقراض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 6:31 صباحاً

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إن طائر "الرخمة" مهدد بخطر الانقراض، وهو مهاجر جزئياً، تنتشر المجموعات المقيمة في إفريقيا الساحلية وشبه الجزيرة العربية والهند. وأوضح المركز، عبر حسابه على "إكس"، أنه يتغذّى على الحيوانات النافقة، كما يصطاد أحياناً بعض الحيوانات الضعيفة أو المريضة ويتغذى على البيوض الكبيرة عن طريق كسرها بالحجارة. وأضاف، أن طيور الرخمة تبني أعشاشها في تجويف أو نتوء داخل جرف في المناطق الصخرية، وتضع الأنثى بيضتَيْن في أبريل أو مايو، ويتناوب الزوجان على رعاية البيض، ويفقس بين 39 إلى 42 يوماً، وبلغ عدد الأزواج المتكاثرة في المملكة 50 زوجاً بجزر فرسان.

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