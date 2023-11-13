تراجع أسعار النفط مع استمرار مخاوف انخفاض الطلب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 6:36 صباحاً

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، في ظل استمرار مخاوف المستثمرين إزاء انخفاض الطلب العالمي، مع تراجع احتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنسبة 0.75% إلى 80.82 دولار للبرميل في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة. وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.80% إلى 76.55 دولار للبرميل، وذلك بعد تحقيق كلا الخامين تراجعاً في الأسبوع الماضي بأكثر من 4%. وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة عن أسبوعين متتاليين يوم الأربعاء المقبل، في حين أظهرت بيانات شركة "بيكرهيوز" التي صدرت يوم الجمعة، انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا بمقدار منصتين إلى 494 منصة خلال الأسبوع الماضي.

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